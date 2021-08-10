Коронавірус у подружжя діагностували одночасно. Їх поклали в одну палату, і вони разом боролися з хворобою.

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Смерть в один день

Рідні пари підкреслюють, що не знають, де саме вони заразилися коронавірусом, проте погіршення їхнього стану настало за лічені дні.

71-річна Мрой Кроплі відмовилася від подальшого лікування після того, як побачила, як її 73-річний чоловік Джон програє боротьбу з вірусом і теж померла через 12 годин.

Як я розумію, Мей відмовилася від лікування. Вони викликали капелана лікарні, який знав їх обох, і коли вони співали Amazing Grace, вона залишила нас,

– розповіла сестра жінки.

Пара була вакцинованою

Медики зазначили, що подружжя було двічі щеплене від коронавірусу. За їхніми словами, на жаль, коронавірус може забрати життя і вакцинованих, але таких випадків менше 1%. Тому так важливо пройти повний курс вакцинації.

Слова британських медиків підтверджує й українська статистика. За останні три місяці лише 0,7% людей, яким діагностували коронавірусну хворобу були вакциновані двома дозами.