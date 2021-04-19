Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що подвійна мутація коронавірусу ще важча, ніж те, що було раніше.

В Україні циркулюють різні мутації коронавірусу

Очільник МОЗ Максим Степанов в ефірі одного з телеканалів повідомив, що в Україні окрім британського штаму циркулює подвійна мутація SARS-CoV-2.

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У нас вже є британський та південноафриканський штами і ми це побачили у тому числі по важкості захворюваності. Зараз зафіксовано ще одну мутацію, так звану подвійну мутацію і у Великій Британії, і в Індії, і в Гонконзі. Вона ще важча, ніж те що ми бачили до сьогоднішнього дня,

– зазначив Максим Степанов.

За словами міністра, "COVID-19 ще буде випробовувати нас на міцність".

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