Подвійна мутація COVID-19 важча, ніж те, що ми бачили, – Степанов
Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що подвійна мутація коронавірусу ще важча, ніж те, що було раніше.
Джерело:24 канал
В Україні циркулюють різні мутації коронавірусу
Очільник МОЗ Максим Степанов в ефірі одного з телеканалів повідомив, що в Україні окрім британського штаму циркулює подвійна мутація SARS-CoV-2.
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У нас вже є британський та південноафриканський штами і ми це побачили у тому числі по важкості захворюваності. Зараз зафіксовано ще одну мутацію, так звану подвійну мутацію і у Великій Британії, і в Індії, і в Гонконзі. Вона ще важча, ніж те що ми бачили до сьогоднішнього дня,
– зазначив Максим Степанов.
За словами міністра, "COVID-19 ще буде випробовувати нас на міцність".
Головне про захворюваність на COVID-19 в країні
- Від учора на коронавірус захворіли в Україні 6 506 людей, від ускладнень померли 214 хворих. Водночас 5 598 пацієнтів одужали.
- Добовий показник захворюваності традиційно різко знизився після вихідних. За день до цього виявили понад 10 тисяч інфікованих COVID-19.
- Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 1 953 016 осіб, з них 1 487 677 одужали, летальних випадків — 40 000.
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