Подвійна мутація COVID-19 важча, ніж те, що ми бачили, – Степанов

Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що подвійна мутація коронавірусу ще важча, ніж те, що було раніше.

В Україні циркулюють різні мутації коронавірусу

Очільник МОЗ Максим Степанов в ефірі одного з телеканалів повідомив, що в Україні окрім британського штаму циркулює подвійна мутація  SARS-CoV-2. 

До теми У Великій Британії людей, які хворіли на COVID-19, заражатимуть ще раз

У нас вже є британський та південноафриканський штами і ми це побачили у тому числі по важкості захворюваності. Зараз зафіксовано ще одну мутацію, так звану подвійну мутацію і у Великій Британії, і в Індії, і в Гонконзі. Вона ще важча, ніж те що ми бачили до сьогоднішнього дня,
– зазначив Максим Степанов.

За словами міністра, "COVID-19 ще буде випробовувати нас на міцність".

Головне про захворюваність на COVID-19 в країні

  • Від учора на коронавірус захворіли в Україні 6 506 людей, від ускладнень померли 214 хворих. Водночас 5 598 пацієнтів одужали.
  • Добовий показник захворюваності традиційно різко знизився після вихідних. За день до цього виявили понад 10 тисяч інфікованих COVID-19.
  • Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 1 953 016 осіб, з них 1 487 677 одужали, летальних випадків — 40 000.