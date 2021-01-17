У той час, як у світі ще з грудня вакцинують від COVID-19, в Україні на першу невелику партію в 700 тиcяч доз очікують не раніше лютого. Однак мовиться не про найбільш відомий американсько-німецький препарат Modrna чи Pfizer, а китайський Sinovac Biotech.

Якщо перші вакцини довели ефективність в 90%, то азійська – лише на 50%. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов переконував, що ситуація не критична, повідомляє 24 канал.

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"Якщо компанія не буде відповідати цим стандартам, ефективність, яку ми заклали не менше 70% і не буде діяти цей договір, то компанія відшкодовує кошти держави в повному обсязі", – зауважив Степанов.

Водночас власник компанії-постачальника запевнив, що їхній препарат нічим не поступається більш відомим.

Чим скандальна компанія-постачальник

Втім до постачальника не менше питань, ніж до китайської вакцини. Як згадують експерти, саме компанія "Лекхім" була причетна до схем Богатирьової – міністра охорони здоров'я часів Януковича, яка прославилася корупційними схемами з закупівлі медичних препаратів.

Ця компанія була на слуху за тендерів Богатирьової так само як компанія ПрАТ "Технолог", тому що обома цими компаніями володіє одна людина – Валерій Печаєв,

– сказала виконавча директорка БФ Пацієнти України Інна Іваненко.

"Компанія ПрАТ "Технолог" продавала Міністерству охорони здоров'я ліки для дітей, які не те, що не лікували, вони їм шкодили", – додала Іваненко.

До чого вдається Степанов

Тож в часи Богатирьової в міністерстві через компанії-прокладки заробляли 40% на тендерах. Саме до цієї схеми, як зазначили експерти, зараз намагається повернутися Максим Степанов.

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Закупівлею ліків має займатися Державне підприємство "Медичні закупівлі". Однак міністерство заблокувало роботу профільного підприємства.і, фактично, МОЗ самостійно почало обирати, в кого і за яку вартість купувати – це веде не лише до корупції.

Це ризик невигідних закупок і пізніх поставок. Міністерство є доволі неефективним закупівельником. Там спроможностей професійних немає. Міністерство створене для зовсім іншого,

– запевнив директор Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Павло Ковтонюк.

Тепер же уряд вирішив передати право купувати вакцину міжнародній організації Crown Agents. Утім, за інформацією ЗМІ, цей попередник бере відсоток за послуги – до 5% від контракту.

"По-перше, робота ДП "Медичні закупівлі" є вкрай неефективна. Неефективною я вважаю саме організацію роботи з боку керівництва цієї компанії", – пояснив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Що відомо про роботу "Медичних закупівель"

Насправді "Медичні закупівлі" давно вели перемовини з індійською компанією – найбільшим виробником вакцини, який співпрацює з понад 150 країнами. Коли ж дійшли до фінального етапу, міністерство без причин просто скасувало підписання договору. Хоч і препарат коштував 3 долари, тобто в 5 разів менше за китайську вакцину.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов фактично зривав переговорну процедуру на міжнародному ринку. Якщо всі почали перемовини ще влітку, то Степанов доручив закупівлю лише 10 грудня,

– запевнив член комітету з питань здоров'я нації Верховної Ради Ольга Стефанишина.

Ця ситуація розлютила Офіс Президента. На Банковій дали доручення вести переговори з послами. Мовляв, раптом Європа поділиться своїми запасами. Раніше Максим Степанов запевнив, що йдуть перемовини з іншими виробниками.



Етапи вакцинації в Україні / Інфографіка 24 каналу