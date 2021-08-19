Госпіталізації потребували 665 пацієнтів з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 32 людини. Водночас видужали – 898 осіб.
До теми Вакцинація запобігає смерті від Дельта штаму, – ВООЗ
За добу лабораторії провели 50593 тестувань на коронавірус, зокрема:
- методом ПЛР – 23 612
- методом ІФА – 7 968
- експрес-тестами – 19 013
Статистика коронавірусу у регіонах:
- Київ – 245 випадків;
- Вінницька область – 72 випадки;
- Волинська область – 17 випадків;
- Дніпропетровська область – 61 випадок;
- Донецька область – 69 випадків;
- Житомирська область – 42 випадки;
- Закарпатська область – 18 випадків;
- Запорізька область – 80 випадків;
- Івано-Франківська область – 58 випадків;
- Київська область – 58 випадків;
- Кіровоградська область – 10 випадків;
- Луганська область – 52 випадки;
- Львівська область – 57 випадків;
- Миколаївська область – 22 випадки;
- Одеська область – 105 випадків;
- Полтавська область – 38 випадків;
- Рівненська область – 17 випадків;
- Сумська область – 48 випадків;
- Тернопільська область – 87 випадків;
- Харківська область – 130 випадків;
- Херсонська область – 50 випадків;
- Хмельницька область – 59 випадків;
- Черкаська область – 44 випадки;
- Чернівецька область – 82 випадки;
- Чернігівська область – 39 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу