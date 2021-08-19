Тенденція: в Україні захворіли COVID-19 вдвічі більше, ніж одужали

В Україні за минулу добу захворіли на коронавірус 1560 людей, серед них 90 дітей та 35 медпрацівників. Найбільше хворих зареєстрували в Києві.

Госпіталізації потребували 665 пацієнтів з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 32 людини. Водночас видужали – 898 осіб.

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За добу лабораторії провели 50593 тестувань на коронавірус, зокрема:

методом ПЛР – 23 612

методом ІФА – 7 968

експрес-тестами – 19 013

Статистика коронавірусу у регіонах:

Київ – 245 випадків;

Вінницька область – 72 випадки;

Волинська область – 17 випадків;

Дніпропетровська область – 61 випадок;

Донецька область – 69 випадків;

Житомирська область – 42 випадки;

Закарпатська область – 18 випадків;

Запорізька область – 80 випадків;

Івано-Франківська область – 58 випадків;

Київська область – 58 випадків;

Кіровоградська область – 10 випадків;

Луганська область – 52 випадки;

Львівська область – 57 випадків;

Миколаївська область – 22 випадки;

Одеська область – 105 випадків;

Полтавська область – 38 випадків;

Рівненська область – 17 випадків;

Сумська область – 48 випадків;

Тернопільська область – 87 випадків;

Харківська область – 130 випадків;

Херсонська область – 50 випадків;

Хмельницька область – 59 випадків;

Черкаська область – 44 випадки;

Чернівецька область – 82 випадки;

Чернігівська область – 39 випадків.

За весь час пандемії в Україні захворіли на коронавірус 2 270 226 людей. Станом на 19 серпня одужали 2 199 118 з них. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 53 368 пацієнтів.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу