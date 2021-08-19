Тенденція: в Україні захворіли COVID-19 вдвічі більше, ніж одужали

19 серпня 2021 , 08:19
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Джерело:

МОЗ

В Україні за минулу добу захворіли на коронавірус 1560 людей, серед них 90 дітей та 35 медпрацівників. Найбільше хворих зареєстрували в Києві.

Госпіталізації потребували 665 пацієнтів з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 32 людини. Водночас видужали – 898 осіб.

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За добу лабораторії провели 50593 тестувань на коронавірус, зокрема:

  • методом ПЛР – 23 612
  • методом ІФА – 7 968
  • експрес-тестами – 19 013
За весь час пандемії в Україні захворіли на коронавірус 2 270 226 людей. Станом на 19 серпня одужали 2 199 118 з них. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 53 368 пацієнтів. 

Статистика коронавірусу у регіонах:

  • Київ – 245 випадків;
  • Вінницька область – 72 випадки;
  • Волинська область – 17 випадків;
  • Дніпропетровська область – 61 випадок;
  • Донецька область – 69 випадків;
  • Житомирська область – 42 випадки;
  • Закарпатська область – 18 випадків;
  • Запорізька область – 80 випадків;
  • Івано-Франківська область – 58 випадків;
  • Київська область – 58 випадків;
  • Кіровоградська область – 10 випадків;
  • Луганська область – 52 випадки;
  • Львівська область – 57 випадків;
  • Миколаївська область – 22 випадки;
  • Одеська область – 105 випадків;
  • Полтавська область – 38 випадків;
  • Рівненська область – 17 випадків;
  • Сумська область – 48 випадків;
  • Тернопільська область – 87 випадків;
  • Харківська область – 130 випадків;
  • Херсонська область – 50 випадків;
  • Хмельницька область – 59 випадків;
  • Черкаська область – 44 випадки;
  • Чернівецька область – 82 випадки;
  • Чернігівська область – 39 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Лукашевська