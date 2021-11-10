Поганий сон погіршує перебіг COVID-19

Нове дослідження клініки Клівленда показало, що у людей з порушеннями сну значно вищі ризики госпіталізації та смерті внаслідок коронавірусу.

Згідно з результатами дослідження, пацієнти з порушенням дихання уві сні та пов'язаною зі сном гіпоксією не мають підвищеного ризику розвитку COVID-19. Але прогноз захворювання у них виявився гіршим на 31%.

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Це дослідження покращило наше розуміння зв'язку між порушеннями сну та ризиком несприятливих наслідків COVID-19. Воно припускає, що біомаркери запалення можуть опосередковувати цей взаємозв'язок,

– заявила Ріна Мехра, директорка дослідження розладів сну у клініці Клівленда.

Дослідники використали регістр досліджень COVID-19 клініки Клівленда, який охоплює дані про майже 360 000 пацієнтів. 5 400 хворих збирали дані про свій сон.

Результати дослідження сну та позитивність COVID-19 оцінювалися поряд з тяжкістю захворювання. Команда також врахувала супутні захворювання, такі як:

ожиріння,

хвороби серця,

хвороби легенів,

рак,

куріння.

Отримані результати створили основу для додаткових досліджень, щоб визначити, чи раннє ефективне лікування, таке як PAP (позитивний тиск у дихальних шляхах) або введення кисню, може поліпшити результати COVID-19.

Якщо гіпоксія, пов'язана зі сном, дійсно призводить до гірших наслідків COVID-19, слід застосовувати стратегії стратифікації ризику, щоб зробити пріоритетним раннє призначення терапії COVID-19 цій підгрупі пацієнтів,

– додала перша авторка дослідження Синтія Пена.

Вона заявила, що ці результати мають важливе значення, оскільки скорочення госпіталізацій та смертності може знизити навантаження на системи охорони здоров'я.