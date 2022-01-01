Як позбутися похмілля після свят: дієві методи, перевірені наукою – тест

Ні для кого не секрет, що надмірне вживання алкоголю має, м'яко кажучи, певні "побічні ефекти". І похмілля одне з них. Якщо шукаєте перевірені та справді дієві методи, як позбутися похмілля, тоді вам на Здоров'я 24.

Народних методів лікування похмілля є багато, але насправді лише деякі з них підтверджені наукою. Ми поспілкувалися з наркологом та психіатром Олегом Страшоком та зібрали найкращі методи, які допоможуть позбутися похмілля або навіть уникнути його.

До теми Чому жирна їжа може погіршити похмілля та як це подолати

Основна причина виникнення похмілля – це надлишок продуктів розпаду алкоголю, які отруюють організм. Під дією ферментів етанол розпадається на складові, що тягне за собою поступове протверезіння.

Найчастіше похмілля супроводжують: втома, головний біль, нудота, запаморочення та спрага. Також при похміллі людина надто чутлива до світла чи звуку.

Як підготуватися до вечірки, щоб уникнути похмілля

Не варто пити алкоголь при поганому самопочутті, розладах сну чи втомі. У таких випадках надмірне споживання алкоголю є поганою ідеєю.

Не хворіти. Якщо ви кілька тижнів не хворієте, це добрий знак.

Не варто займатися спортом у день вживання алкоголю. Після спорту потрібно відпочивати у здоровий спосіб, але в жодному разі не напиватися.

Перед тим, як споживати спиртне, попоїжте. Не пийте на голодний шлунок.

Також потрібно вчасно зупинитися. До прикладу, хоча б за годину до сну припинити вживати алкоголь і перейти на воду чи чай.

Як позбутися похмілля: дієві методи

1. Харчуйтеся

При вживанні алкоголю існує гарне правило – чергувати випивку зі склянкою води. Це допоможе невідчутно знизити кількість випитого алкоголю та уникнути його надмірного вживання.

Сніданок є одним із найвідоміших засобів для похмілля. Це через те, що він допомагає підтримувати рівень цукру в крові.

Хоча низький рівень цукру в крові не обов'язково є причиною похмілля, він часто пов'язаний з ним. Низький рівень цукру в крові також може сприяти появі деяких симптомів похмілля, таких як: нудота, стомлюваність та слабкість.

Надмірне вживання алкоголю може порушити баланс хімічних речовин у крові та спричинити метаболічний ацидоз, який характеризується підвищенням кислотності. Це може бути пов'язано з такими симптомами, як нудота, блювання та втома. Дослідження також показують, що підтримання адекватного рівня цукру в крові може пом'якшити деякі тілесні зміни, що виникають при вживанні алкоголю, такі як накопичення кислоти в крові.

Загалом харчуватися при похміллі необхідно, але варто споживати нежирну та легку їжу, а також уникати переїдання.

Олег Страшок “Я кщо стан похмілля не дає приймати їжу, не варто намагатися їсти через силу. Це може викликати нудоту і подальшу блювоту. Краще попити зелений чай з лимоном, томатний або апельсиновий сік, мінеральну воду без газу ”.

2. Пийте достатньо рідини

Вживання алкоголю може призвести до зневоднення, оскільки під час частого сечовипускання або ж блювання організм втрачає рідину та електроліти, які необхідні для нормального функціонування.

Хоча зневоднення – не єдина причина похмілля, воно сприяє виникненню багатьох його симптомів, таких як:

підвищена спрага,

втома,

головний біль,

запаморочення.

Збільшення споживання води може допомогти полегшити деякі симптоми похмілля або ж взагалі запобігти їм. Тож наступного дня після святкування обов'язково підтримуйте водний баланс щоразу, коли відчуваєте спрагу.

Олег Страшок “Впродовж дня пийте чай з цукром, але не міцний. Непоганий варіант пити розсіл, бо там є багато електролітів. А коли людина споживає багато алкоголю, то електроліти виходять з організму. Тому виникають і неврологічні розлади, зокрема безсоння, тривога, відчуття провини. Тож розсіл також непоганий варіант. Потрібно пити багато рідини, компот – теж хороша ідея.”

3. Висипайтеся

Так, невелика або помірна кількість алкоголю може сприяти засипанню, але висока кількість та постійне вживання алкоголю порушують режим сну. І якщо недосип не викликає похмілля, він може посилити його.

Хороший сон дозволяє тілу відновитися, що полегшить симптоми.

4. Подихайте свіжим повітрям

Лікар додав, що проти похмілля допомагає свіже повітря – відчинені вікна, легка прогулянка. Адже кисень такий собі антиоксидант, який навіть призначається при алкогольній залежності, зокрема у вигляді оксигенотерапії. Але навіщо терапії, якщо можна просто вийти й погуляти. Як варіант, можна прийняти кисневий коктейль.

Страшок наголосив, що під час похмілля варто відпочивати. Тож інтенсивні заняття спортом варто відкласти на інший день, адже це додаткове навантаження на організм та на судини.

Чи можна вживати сорбенти?

Щодо сорбентів чи гепатопротекторів – так, вони можуть допомогти. Але перед вживанням цих засобів варто проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем, адже вони мають багато протипоказів. Наприклад, вживання таких препаратів під час виразки шлунку можуть погіршити стан здоров'я. Тож до таких методів варто ставитися обережно.

Чи варто пити алкоголь, аби позбавитися від симптомів похмілля

Багато людей випивають, аби позбавитися від похмілля. І, як не дивно, це дійсно працює. Це пов'язано з тим, що алкоголь змінює спосіб обробки в організмі метанолу – хімічної речовини, яка міститься в алкогольних напоях.

Після вживання алкоголю метанол перетворюється на токсичну сполуку, яка може бути причиною деяких симптомів похмілля. Тим часом вживання алкоголю під час похмілля може зупинити це перетворення.

І хоч цей метод справді позбавляє від симптомів похмілля, він може призвести до алкогольної залежності.

Олег Страшок “В мене багато пацієнтів з алкогольною залежністю, які почали зловживати саме через цей спосіб. Зробили так раз, зробили два. А потім людина вже не може випити і не похмелитись, оскільки це дуже змінює обмін речовин в головному мозку. І він, до речі, може ніколи не стабілізуватися ”.

Тож не варто зловживати цим способом, а краще взагалі не напиватись. Дбайте про свій організм і пам'ятайте, що алкоголь – отрута, в якій немає нічого хорошого.

А чи допомагають інші народні методи проти похмілля? Перевірте свої знання: