Дослідження крові допоможе знайти перші зараження

Раніше група дослідників Всесвітньої організації охорони здоров'я визначила близько 200 тисяч зразків крові, в тому числі зібрані в останні місяці 2019 року, які можуть містити антитіла до нового коронавірус. Найперше зараження датується 8 грудня 2019 року, але багато вчених вважають, що коронавірус поширювався серед людей вже восени.

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Зразки зберігаються в центрі крові Ухань і, як вважається, охоплюють весь 2019 рік. Скоро для них мине термін зберігання.

Доцент епідеміології Колумбійського університету Морін Міллер в бесіді з журналістами заявила, що зразки абсолютно точно міститимуть важливі дані. Вона також закликала КНР допустити іноземних експертів до спостереження за процесом дослідження. Зразки можуть навіть вказувати, хто вперше був заражений, де, а також їх вік та професія.

Водночас Вільям Шаффнер, професор медичного факультету Університету Вандербілта, назвав дві можливі складнощі зі зразками крові. Він пояснив, що донорами зазвичай стають здорові люди, тому це можуть бути тільки безсимптомні випадки. Та вважає, що зразки потрібно доставити в Женеву чи інше нейтральне місце, щоб експерти ВООЗ могли провести незалежне дослідження.

Що відомо про походження коронавірусу