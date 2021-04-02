Показник госпіталізацій з COVID-19 перевищений у 22 областях: де найкритичніша ситуація
Станом на 2 квітня показник госпіталізацій хворих на коронавірус перевищений у 22 регіонах України. Натомість червоний рівень епідемічної небезпеки запровадили у 10 областях та Києві.
Джерело:Центр громадського здоров'я
Лише Херсонська область перебуває у жовтій зоні карантину. Інші 13 областей перебувають у помаранчевій зоні.
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В яких областях найвищі показники госпіталізацій:
- У Хмельницькій області – 122,6 на 100 тисяч населення,
- У Житомирській області – 117,9,
- у Києві – 112,1,
- у Вінницькій області – 111,4,
- у Миколаївській області – 107,3 (при визначеному показнику ≤60 на 100 тисяч населення).
Станом на 1 квітня найвищий показник завантаженості ліжок із киснем був у Києві – 83,8%, Львівській і Миколаївській областях – 71,3%, а також у Житомирській – 70,9% та Київській – 68,9% (при визначеному показнику 65%).
За цей самий період найбільше підтверджених випадків зараження коронавірусом зафіксували у Львівській (1 668), Одеській (1 608), Харківській (1 494), Хмельницькій (1 351) та Дніпропетровській (1 178) областях. Окрім цього, висока захворюваність в Києві (1 164 випадки) та області (1 156).
Як захиститися від коронавірусу: поради ЦГЗ
- Ретельно та часто мийте руки з милом близько 40 секунд. Якщо такої можливості немає, то користуйтеся антисептиками з вмістом не менше 70% спирту;
- Не торкайтеся до обличчя, особливо очей, рота, носа, оскільки саме через них інфекція найлегше проникає в організм;
- Дотримуйтесь фізичної дистанції у відстані 1,5 метра;
- Одягайте маску в громадських місцях та слідкуйте, щоб вона закривала й ніс, і рот;
- Дотримуйтесь етикету кашлю – кашляйте та чхайте в згин ліктя чи одноразову хустинку;
- Якщо розумієте, що у вас з'являються симптоми захворювання, невідкладно звертайтеся до лікаря.
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