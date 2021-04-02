Показник госпіталізацій з COVID-19 перевищений у 22 областях: де найкритичніша ситуація

Джерело:Центр громадського здоров'я
Станом на 2 квітня показник госпіталізацій хворих на коронавірус перевищений у 22 регіонах України. Натомість червоний рівень епідемічної небезпеки запровадили у 10 областях та Києві.
Лише Херсонська область перебуває у жовтій зоні карантину. Інші 13 областей перебувають у помаранчевій зоні.
До теми COVID-рекорд в Україні: за добу майже 20 тисяч нових хворих та найбільша кількість смертей
Станом на 1 квітня найвищий показник завантаженості ліжок із киснем був у Києві – 83,8%, Львівській і Миколаївській областях – 71,3%, а також у Житомирській – 70,9% та Київській – 68,9% (при визначеному показнику 65%).
За цей самий період найбільше підтверджених випадків зараження коронавірусом зафіксували у Львівській (1 668), Одеській (1 608), Харківській (1 494), Хмельницькій (1 351) та Дніпропетровській (1 178) областях. Окрім цього, висока захворюваність в Києві (1 164 випадки) та області (1 156).