Показник госпіталізацій з COVID-19 перевищений у 22 областях: де найкритичніша ситуація

Станом на 2 квітня показник госпіталізацій хворих на коронавірус перевищений у 22 регіонах України. Натомість червоний рівень епідемічної небезпеки запровадили у 10 областях та Києві.

Лише Херсонська область перебуває у жовтій зоні карантину. Інші 13 областей перебувають у помаранчевій зоні.

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В яких областях найвищі показники госпіталізацій:

У Хмельницькій області – 122,6 на 100 тисяч населення,

У Житомирській області – 117,9,

у Києві – 112,1,

у Вінницькій області – 111,4,

у Миколаївській області – 107,3 (при визначеному показнику ≤60 на 100 тисяч населення).

Станом на 1 квітня найвищий показник завантаженості ліжок із киснем був у Києві – 83,8%, Львівській і Миколаївській областях – 71,3%, а також у Житомирській – 70,9% та Київській – 68,9% (при визначеному показнику 65%).

За цей самий період найбільше підтверджених випадків зараження коронавірусом зафіксували у Львівській (1 668), Одеській (1 608), Харківській (1 494), Хмельницькій (1 351) та Дніпропетровській (1 178) областях. Окрім цього, висока захворюваність в Києві (1 164 випадки) та області (1 156).

Як захиститися від коронавірусу: поради ЦГЗ

Ретельно та часто мийте руки з милом близько 40 секунд. Якщо такої можливості немає, то користуйтеся антисептиками з вмістом не менше 70% спирту;

Не торкайтеся до обличчя, особливо очей, рота, носа, оскільки саме через них інфекція найлегше проникає в організм;

Дотримуйтесь фізичної дистанції у відстані 1,5 метра;

Одягайте маску в громадських місцях та слідкуйте, щоб вона закривала й ніс, і рот;

Дотримуйтесь етикету кашлю – кашляйте та чхайте в згин ліктя чи одноразову хустинку;

Якщо розумієте, що у вас з'являються симптоми захворювання, невідкладно звертайтеся до лікаря.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу