Цей показник дуже оманливий, – у КШЕ розповіли про високу смертність від COVID-19 в Україні

В Україні кількість нових випадків захворювання у порівнянні з числом померлих від COVID-19 утворюють високий показник смертності. Однак він може бути дуже оманливим.

Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко. Зокрема, він не рекомендує на нього покладатися.

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Чому показник може бути оманливим

За словами Ганиченка, смертність настає приблизно через 18 днів після прояву симптомів захворювання. Водночас її зростання спостерігається впродовж перших 2 – 3 тижнів лише у виявлених випадках.

Тобто навіть попри спалах COVID-19, показник смертності, поділений на виявлені випадки, буде падати.

Насправді цей показник дуже-дуже оманливий. У жодній з рекомендації Київської школи економіки немає цього показника, коли дивляться, скільки серед тих, хто захворів, померлих за єдиної причини, що смертність – відкладений показник,

– заявив він.

Втім, як зауважив Ганиченко, інші дослідники, наприклад Національна академія наук, дивляться на нього й роблять певні висновки.

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Спалахи треба виявляти в ОТГ

У КШЕ рекомендують, щоб українці й надалі дотримувалася адаптивного карантину. Також необхідно виявляти спалахи COVID-19 на рівні об'єднаних територіальних громад, тобто на найменшому рівні.

Це необхідно для того, щоб вони не переходили на регіональний чи національний рівень.

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