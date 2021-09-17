Там перевищена норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на захворювання.
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Які області у небезпеці
- Вінницька – 80,6%. Там перевищення по цьому показнику спостерігається вже третій день поспіль;
- Дніпропетровська – 52,9%;
- Івано-Франківська область – 61,9%, днями раніше – в межах 60 – 66%;
- Львівська область – 79,2%, хоча два дні поспіль ці показники перевалили за 80%, цифри однаково високі;
- Миколаївська – 104,7%. Це найбільший показник по Україні станом на сьогодні;
- Рівненська область – 60,0%;
- Сумська – 58,9%;
- Харківська – 56,8%.
Разом з тим, рівень захворюваності перевищений майже у всіх областях України. Він повинен складати не більше ніж 75 на 100 тисяч населення. У нормі він лише на Закарпатті, у Кіровоградській області, Миколаївській та Полтавській.
В Україні стрімко зростає кількість добових випадків COVID-19
- Станом на 17 вересня в Україні зросла захворюваність на коронавірус – 6 624 нових випадків. До лікарень госпіталізували 1 568 пацієнтів з симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померло, 99 людей. Водночас 1 914 людей видужали.
- Від початку пандемії COVID-19 в Україні офіційно повідомили про 2 338 164 випадки захворювання на коронавірус.
- Станом на 16 вересня одужали 2 228 543 осіб. Втім, від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 54 750 хворих.