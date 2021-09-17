Там перевищена норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на захворювання.

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Які області у небезпеці

Вінницька – 80,6%. Там перевищення по цьому показнику спостерігається вже третій день поспіль;

– 80,6%. Там перевищення по цьому показнику спостерігається вже третій день поспіль; Дніпропетровська – 52,9%;

– 52,9%; Івано-Франківська область – 61,9%, днями раніше – в межах 60 – 66%;

область – 61,9%, днями раніше – в межах 60 – 66%; Львівська область – 79,2%, хоча два дні поспіль ці показники перевалили за 80%, цифри однаково високі;

область – 79,2%, хоча два дні поспіль ці показники перевалили за 80%, цифри однаково високі; Миколаївська – 104,7%. Це найбільший показник по Україні станом на сьогодні;

– 104,7%. Це найбільший показник по Україні станом на сьогодні; Рівненська область – 60,0%;

область – 60,0%; Сумська – 58,9%;

– 58,9%; Харківська – 56,8%.

Увага! Норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

Разом з тим, рівень захворюваності перевищений майже у всіх областях України. Він повинен складати не більше ніж 75 на 100 тисяч населення. У нормі він лише на Закарпатті, у Кіровоградській області, Миколаївській та Полтавській.

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