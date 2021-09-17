Показники COVID-госпіталізацій не відповідають зеленій зоні у 8 областях

17 вересня 2021 , 10:06
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Джерело:

МОЗ

Станом на 17 вересня всі області України перебувають в зеленій зоні адаптивного карантину. Однак, аж у 8 з 24 областей перевищені норми по одному із показників.

Там перевищена норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на захворювання.

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Які області у небезпеці

  • Вінницька – 80,6%. Там перевищення по цьому показнику спостерігається вже третій день поспіль;
  • Дніпропетровська – 52,9%;
  • Івано-Франківська область – 61,9%, днями раніше – в межах 60 – 66%;
  • Львівська область – 79,2%, хоча два дні поспіль ці показники перевалили за 80%, цифри однаково високі;
  • Миколаївська – 104,7%. Це найбільший показник по Україні станом на сьогодні;
  • Рівненська область – 60,0%;
  • Сумська – 58,9%;
  • Харківська – 56,8%.
Увага! Норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

Разом з тим, рівень захворюваності перевищений майже у всіх областях України. Він повинен складати не більше ніж 75 на 100 тисяч населення. У нормі він лише на Закарпатті, у Кіровоградській області, Миколаївській та Полтавській.

В Україні стрімко зростає кількість добових випадків COVID-19

  • Станом на 17 вересня в Україні зросла захворюваність на коронавірус – 6 624 нових випадків. До лікарень госпіталізували 1 568 пацієнтів з симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померло, 99 людей. Водночас 1 914 людей видужали.
  • Від початку пандемії COVID-19 в Україні офіційно повідомили про 2 338 164 випадки захворювання на коронавірус.
  • Станом на 16 вересня одужали 2 228 543 осіб. Втім, від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 54 750 хворих.
Автор: Аліна Оліховська