Показники госпіталізації високі: статистика COVID-19 за добу
26 вересня 2021 , 08:16Читать новость на русском
Джерело:МОЗ
Станом на 26 вересня добова кількість хворих на коронавірус в Україні – 4647, це вдвічі менше, ніж за добу суботу. Однак, показники госпіталізації й далі продовжують зростати.
До лікарень госпіталізували 2325 пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19, або підозрою на захворювання. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 69 пацієнтів. Водночас одужало 983 людини.
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Лабораторії провели 50021 тест на виявлення коронавірусу, зокрема:
- методом ПЛР – 23 665,
- методом ІФА – 5 291,
- експрес-тестами – 21 065.
Статистика поширення коронавірусу
За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 392 397 людей. Станом на 26 вересня одужали – 2 244 192 пацієнти. Жертвами коронавірусу стали 55 626 мешканців країни.
Ситуація з COVID-19 у регіонах:
- м. Київ — 226 випадків;
- Вінницька область — 103 випадки;
- Волинська область — 99 випадків;
- Дніпропетровська область — 506 випадків;
- Донецька область — 156 випадків;
- Житомирська область — 197 випадків;
- Закарпатська область — 16 випадків;
- Запорізька область — 202 випадки;
- Івано-Франківська область — 144 випадки;
- Київська область — 132 випадки;
- Кіровоградська область — 35 випадків;
- Луганська область — 91 випадок;
- Львівська область — 226 випадків;
- Миколаївська область — 105 випадків;
- Одеська область — 331 випадок;
- Полтавська область — 43 випадки;
- Рівненська область — 125 випадків;
- Сумська область — 178 випадків;
- Тернопільська область — 234 випадки;
- Харківська область — 611 випадків;
- Херсонська область — 222 випадки;
- Хмельницька область — 217 випадків;
- Черкаська область — 74 випадки;
- Чернівецька область — 253 випадки;
- Чернігівська область — 121 випадок.
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