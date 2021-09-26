Показники госпіталізації високі: статистика COVID-19 за добу

26 вересня 2021 , 08:16
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Джерело:

МОЗ

Станом на 26 вересня добова кількість хворих на коронавірус в Україні – 4647, це вдвічі менше, ніж за добу суботу. Однак, показники госпіталізації й далі продовжують зростати.

До лікарень госпіталізували 2325 пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19, або підозрою на захворювання. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 69 пацієнтів. Водночас одужало 983 людини.

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Лабораторії провели 50021 тест на виявлення коронавірусу, зокрема:

  • методом ПЛР – 23 665,
  • методом ІФА – 5 291,
  • експрес-тестами – 21 065.

Статистика поширення коронавірусу

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 392 397 людей. Станом на 26 вересня одужали – 2 244 192 пацієнти. Жертвами коронавірусу стали 55 626 мешканців країни. 

Ситуація з COVID-19 у регіонах:

  • м. Київ — 226 випадків;
  • Вінницька область — 103 випадки;
  • Волинська область — 99 випадків;
  • Дніпропетровська область — 506 випадків;
  • Донецька область — 156 випадків;
  • Житомирська область — 197 випадків;
  • Закарпатська область — 16 випадків;
  • Запорізька область — 202 випадки;
  • Івано-Франківська область — 144 випадки;
  • Київська область — 132 випадки;
  • Кіровоградська область — 35 випадків;
  • Луганська область — 91 випадок;
  • Львівська область — 226 випадків;
  • Миколаївська область — 105 випадків;
  • Одеська область — 331 випадок;
  • Полтавська область — 43 випадки;
  • Рівненська область — 125 випадків;
  • Сумська область — 178 випадків;
  • Тернопільська область — 234 випадки;
  • Харківська область — 611 випадків;
  • Херсонська область — 222 випадки;
  • Хмельницька область — 217 випадків;
  • Черкаська область — 74 випадки;
  • Чернівецька область — 253 випадки;
  • Чернігівська область — 121 випадок.

 

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Автор: Анастасія Лукашевська