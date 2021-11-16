Поки не для виїзду за кордон: хто в Україні матиме право на бустерну дозу вакцини

Міністерство охорони здоров'я України поки не проводить бустерну вакцинацію (3 дози). Однак наразі таке рішення обговорюють і, ймовірно, скоро третє щеплення стане доступним для певної категорії людей.

Бустерна доза поки не для усіх

Про це повідомили у відомстві на запит журналістів 24 каналу. Зараз лише розглядають питання проведення курсу ревакцинації для усього населення у 2022 році. А саме – для тих людей, які отримали щеплення у 2021 році.

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Коли це рішення приймуть, тоді й Міністерство повідомить всі деталі. Зокрема щодо використання тих чи інших типів вакцин, отримання документів про проведені щеплення. Наразі офіційного наказу немає.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що бустерна доза вакцини від коронавірусу стане доступною для жителів України після перетину позначки у 50% вакцинованих громадян.

Кому робитимуть бустерне щеплення насамперед: рекомендації

Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) як незалежний дорадчий орган МОЗ представила рекомендації щодо введення додаткових та бустерних доз вакцин проти COVID-19. У них:

люди з первинними або набутими імунодефіцитними станами на момент вакцинації;

люди, які перебувають на імуносупресивній або імуномодулюючій терапії під час вакцинації;

люди з хронічним імуноопосередкованим запальним захворюванням, які отримували імуносупресивну терапію до щеплення;

люди, які отримували високі дози стероїдів (що еквівалентно> 40 мг преднізолону на добу тривалістю понад тиждень) з будь-якої причини за місяць до вакцинації.

Також, рекомендовано, що додаткову дозу можуть застосовувати для людей, щоб виїхати в країни, у яких існує відповідна вимога.

Зараз Міністерство охорони здоров'я вивчає позицію Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики та відповідно до цих рекомендації прийматиме рішення.

Додаткову дозу також рекомендують для людей віком 60+, які отримали повний курс щеплення вакциною на вірусній платформі (до прикл. CoronaVac), щонайменше за 28 днів після отримання другої дози вакцини. Однак наразі це лише рекомендації.

НТГЕІ також зазначає на важливості для окремих груп ризику (медичних працівників, працівників будинків інтернатного типу) отримати ревакцинальну дозу щонайменше через 6 місяців після первинної вакцинації проти COVID-19. Для цього рекомендують надавати перевагу вакцині на платформі мРНК.

Хто в Україні щепився тричі

Український ведучий Володимир Остапчук – один з небагатьох, хто закликає до вакцинації проти коронавірусу. Однак він публічно вакцинувався третьою дозою задля того, аби потрапити у Париж.

Він став одним з перших в Україні, хто ввів третю дозу щеплення, яку ще називають бустерною. За таке рішення деякі експерти його розкритикували, адже поки в Україні офіційно цього не дозволили.

Рекомендації щодо бустерних доз