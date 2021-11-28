Аби робити висновки про важкість перебігу хвороби після інфікування Омікроном, у фахівців поки занадто мало даних. Тим часом у ПАР, звідки і поширився цей штам, значно зростає кількість госпіталізацій.

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Значних відмінностей у симптомах немає

Фахівці наголошують: кардинальних відмінностей у симптомах нового штаму та його попередників немає. Перші випадки інфікування Омікроном зафіксували серед молоді, яка легше переносить недугу.

Медиків цікавить, як зі штамом справлятимуть люди з менш міцним здоров'ям. Проте у ВООЗ при нагоді нагадали: інфікування будь-яким варіантом COVID-19 може стати летальним.

Вакцинація, у будь-якому разі, полегшить недугу

У ВООЗ зазначили: ризик повторного зараження Омікроном – у порівнянні з іншими штамами – справді більший. Проте й у цьому разі вакцинація полегшить перебіг недуги.

Зверніть увагу! Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що наразі експерти досліджуватимуть, чи стійкий Омікрон до сучасних вакцин. Якщо це підтвердиться, то компанія BioNTech-Pfizer матиме 100 днів, аби адаптувати свій препарат.

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