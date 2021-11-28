Аби робити висновки про важкість перебігу хвороби після інфікування Омікроном, у фахівців поки занадто мало даних. Тим часом у ПАР, звідки і поширився цей штам, значно зростає кількість госпіталізацій.
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Значних відмінностей у симптомах немає
Фахівці наголошують: кардинальних відмінностей у симптомах нового штаму та його попередників немає. Перші випадки інфікування Омікроном зафіксували серед молоді, яка легше переносить недугу.
Медиків цікавить, як зі штамом справлятимуть люди з менш міцним здоров'ям. Проте у ВООЗ при нагоді нагадали: інфікування будь-яким варіантом COVID-19 може стати летальним.
Вакцинація, у будь-якому разі, полегшить недугу
У ВООЗ зазначили: ризик повторного зараження Омікроном – у порівнянні з іншими штамами – справді більший. Проте й у цьому разі вакцинація полегшить перебіг недуги.
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Головне про Омікрон:
- Новий штам коронавірусу виявили у ПАР, здебільшого він поширювався серед місцевих студентів.
- Низка країн припинила авіасполучення з Південною Африкою.
- У ВООЗ раніше висловили занепокоєння новим штамом, найбільша причина цього – гени вірусу не виявляють ПЛР-тести.
- У Євросоюзі опублікували низку рекомендацій щодо протистояння поширенню штаму.