Поки невідомо, чи Омікрон більш небезпечний, ніж інші штами COVID-19, – ВООЗ

У ВООЗ кажуть, що рано стверджувати, що новий штам коронавірусу – Омікрон є більш небезпечний, ніж штам Дельта, який зараз переважає у світі. Проте експерти наголошують: наразі точний перебіг захворювання цим варіантом недуги не вивчений.

Аби робити висновки про важкість перебігу хвороби після інфікування Омікроном, у фахівців поки занадто мало даних. Тим часом у ПАР, звідки і поширився цей штам, значно зростає кількість госпіталізацій.

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Значних відмінностей у симптомах немає

Фахівці наголошують: кардинальних відмінностей у симптомах нового штаму та його попередників немає. Перші випадки інфікування Омікроном зафіксували серед молоді, яка легше переносить недугу.

Медиків цікавить, як зі штамом справлятимуть люди з менш міцним здоров'ям. Проте у ВООЗ при нагоді нагадали: інфікування будь-яким варіантом COVID-19 може стати летальним.

Вакцинація, у будь-якому разі, полегшить недугу

У ВООЗ зазначили: ризик повторного зараження Омікроном – у порівнянні з іншими штамами – справді більший. Проте й у цьому разі вакцинація полегшить перебіг недуги.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила , що наразі експерти досліджуватимуть, чи стійкий Омікрон до сучасних вакцин. Якщо це підтвердиться, то компанія BioNTech-Pfizer матиме 100 днів, аби адаптувати свій препарат.

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