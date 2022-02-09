Таке рішення діятиме з 11 лютого до 31 березня 2022 року. У цей період носити захисні маски потрібно буде лише в місцях масового скупчення людей та у закритих громадських місцях.
До слова В Україні майже 40 тисяч нових випадків COVID-19: кількість шпиталізацій зросла удвічі
Спочатку очікувалося, що маски на вулицях скасують лише у білих зонах, тобто там, де низький рівень ризику зараження. Однак уряд вирішив це запровадити по всій країні.
Вакцинація в Італії
Італії повністю вакциновано приблизно 80% людей. Рівень нових випадків та госпіталізацій останніми тижнями поступово знижується, однак кількість померлих залишається високою.
Послаблення карантину в країні
- Спершу 23 грудня уряд Італії прийняв рішення посилити карантин у країні через стрімке поширення штаму Омікрон.
- Однак вже у лютому влада вирішила поступово послабити карантинні обмеження, які в країні запровадили через пандемію COVID-19.
- Так, з 11 лютого у нічних клубах Італії дозволять відновити дискотеки, однак з певними обмеженнями на кількість гостей. Водночас заборони діятимуть лише для тих, хто не має COVID-сертифіката.
- Також заявили, що мають на меті послабити чинні обмеження щодо відвідування стадіонів – до 75% місткості для відкритих стадіонів та до 60% для критих стадіонів. Зараз відповідні обмеження становлять 50% зовні та 35% усередині.
Скасування масок у світі: що відомо
- У Великій Британії скасували обов'язкове носіння масок у транспорті та у закритих громадських місцях. Рекомендація використовувати засіб захисту у людних місцях залишилась, але людей, які не хочуть цього робити, тепер не будуть криміналізувати.
- До таких самих заходів вдалися й у Швеції.
- У Данії обов'язково носити маски тепер потрібно лише в лікарнях та у будинках для літніх людей.
- Низка країн, де варто було одягати маску на вулиці, послабили обмеження, залишивши маски для транспорту та закритих приміщень.