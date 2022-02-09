Поки тимчасово: в Італії скасовували обов'язкове носіння масок на вулиці

В Італії покращується ситуації з поширенням коронавірусу. Тож уряд країни скасував зобов'язання носити маски на вулиці.

Таке рішення діятиме з 11 лютого до 31 березня 2022 року. У цей період носити захисні маски потрібно буде лише в місцях масового скупчення людей та у закритих громадських місцях.

До слова В Україні майже 40 тисяч нових випадків COVID-19: кількість шпиталізацій зросла удвічі

Спочатку очікувалося, що маски на вулицях скасують лише у білих зонах, тобто там, де низький рівень ризику зараження. Однак уряд вирішив це запровадити по всій країні.

Вакцинація в Італії

Навряд чи в Україні скасують обов'язкове носіння масок до кінця 2022 року. Але їх можуть скасувати, коли коронавірус стане ендемічним. Про це повідомив головний санлікар країни Ігор Кузін.

Італії повністю вакциновано приблизно 80% людей. Рівень нових випадків та госпіталізацій останніми тижнями поступово знижується, однак кількість померлих залишається високою.

Послаблення карантину в країні

Спершу 23 грудня уряд Італії прийняв рішення посилити карантин у країні через стрімке поширення штаму Омікрон.

Однак вже у лютому влада вирішила поступово послабити карантинні обмеження, які в країні запровадили через пандемію COVID-19.

Так, з 11 лютого у нічних клубах Італії дозволять відновити дискотеки, однак з певними обмеженнями на кількість гостей. Водночас заборони діятимуть лише для тих, хто не має COVID-сертифіката.

Також заявили, що мають на меті послабити чинні обмеження щодо відвідування стадіонів – до 75% місткості для відкритих стадіонів та до 60% для критих стадіонів. Зараз відповідні обмеження становлять 50% зовні та 35% усередині.

Скасування масок у світі: що відомо