Поки є антитіла – не варто, – Разумков не хоче вакцинуватися від COVID-19

Дмитро Разумков наразі не планує вакцинуватися від коронавірусу. Спікер парламенту притримується думки, що поки у людини є антитіла – робити щеплення не потрібно.

Глава Верховної Ради у листопаді 2020 року отримав позитивний тест на COVID-19. Тоді він запевняв, що почує себе добре, та продовжував працювати дистанційно.

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Разумкову поки не треба вакцинуватися

Мені поки що не треба, давайте поживімо і побачимо. З одного боку, я перехворів. Наскільки знаю позицію медиків, якщо ти перехворів, то цього робити, поки є антитіла, не варто. Знову ж, є різні думки, я поки дотримуюся такої,

– сказав народний депутат.

Водночас Дмитро Разумков наголосив, що також є й другий момент, про який він говорив раніше. За його словами, люди, які можуть дозволити собі вакцинуватися, мовиться про чиновників, мають за свої гроші, а не за народні.

Спікер оцінив ситуацію з вакцинацією

Спікер парламенту додав, що йому, як політтехнологу у минулому, не вистачає комунікаційної стратегії для популяризації процесу вакцинації.

Вакцинація в Україні: що відомо

Станом на 11 березня у нашій країні щеплення отримали 29 738 осіб.

Минулої доби, 10 березня, вакцинувалися від COVID-19 5 898 людей.

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що процес імунізації в Україні йде не за планом.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого 2021 року. Імунізацію проводять препаратом Covishield.



Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал