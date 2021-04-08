Все більше регіонів України запроваджують адаптивний карантин через спалах COVID-19. Українці не погоджуються з обмеженнями, адже вважають, що позитивного результату від них немає. Насправді ж першу оцінку карантину ставити ще рано.

Таку думку висловив лікар-інфекціоніст, директор Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Володимир Курпіта. Він зазначив, що обмеження починають діяти у тому разі, якщо вони тривають не менше ніж 2 інкубаційних періоди.

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"У разі з COVID-19 – це приблизно 3 – 4 тижні. Через це очікувати в Києві на покращення саме від обмежувальних заходів можна не раніше середини квітня", – сказав Курпіта.

За його словами, обмеження в Києві запровадили досить пізно, а тому епідемія може йти власним перебігом.

Курпіта додав, що епідемія – не однакова на всій території України. До прикладу, в Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій області фіксують суттєве зменшення кількості хворих. Водночас у Києві – стабілізується ситуація.

"Однак Хмельницька, Запорізька, Дніпропетровська чи Харківська області – там ще можливе підвищення кількості хворих. Я б не був таким оптимістичним саме для східних регіонів України", – підсумував він.

До статистики не потрапляє приблизно 30% хворих, – лікар

Курпіта зауважив, що жодна країна не виявляє усіх випадків, оскільки люди у 80% хворіють на коронавірус у легкій формі.

Я б говорив про те, що у нас не всі випадки потрапляють до офіційної статистики. На мою думку, зараз приблизно 30% не потрапляє,

– наголосив інфекціоніст.

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