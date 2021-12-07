У Волинській обласній клінічній лікарні радіють такому стану справ, адже упродовж 2 днів за останній тиждень в медзакладі ніхто не помер.

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За словами виконуючого обов'язки медичного директора шпиталю, у розпал нової хвилі коронавірусу заклад був завантажений в середньому на 190 – 198 людей. Зараз цей показник знизився до 145 – 161 особи.

Найбільше хворіють невакциновані

Найважчий перебіг недуги, зазвичай, фіксують у хворих без вакцинації. Штам Дельта проявляє себе більш агресивно – якщо його підхоплюють люди із хронічними хворобами, то організм швидко слабне.

Як наслідок, і операцій, і інсультів за останню хвилю COVID-19 в стаціонарі лікарні побільшало. Здебільшого вірус вражає судини, виникають тромбози, перитоніти, тож лікарі змушені робити тромбекстракції.

На Львівщині стабілізували ситуацію

Взяти під контроль коронавірус вдалося у Львівській області. Однак, на відміну від Волині, там досить високі показники смертності. Медики рекомендують робити щеплення та уникати самолікування.

На жаль, є пацієнти з важкими станами. Насамперед це пов'язано з тим, що пацієнти невакциновані. По-друге, це пацієнти з вираженою супутньою патологією – серцево-судинною або пацієнти із цукровим діабетом,

– пояснив медичний директор 8 лікарні Львова Максим Павлов.

Коронавірус захоплює Кіровоградщину

У Кіровоградській області за останній тиждень погіршилася ситуація із захворюваністю на COVID-19. Регіон перебуває у жовтій зоні, але смертність сягає рекордних показників із початку пандемії.

Упродовж 7 днів недуга забрала життя майже 70 людей. Серед померлих здебільшого літні люди із супутніми патологіями.

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"На лікуванні в області перебуває 4 396 хворих, з них – 250 дітей і 188 працівників закладів охорони здоров’я", – зазначила головна санітарна лікарка Кіровоградщини Надія Оперчук.

Приріст нових хворих не зменшується вже 3 тижні поспіль. Пацієнтами у ковідних лікарнях зайнята понад половина ліжок.

Новий штам Омікрон у Європі

Поки медики намагаються тримати під контролем ситуацію із штамом Дельта, новий штам Омікрон виявили у понад 10 країнах Євросоюзу. Припускають, що до України він може проникнути після повернення заробітчан на свята.

Як правило, усі нові збудники викликають важчу клінічну картину захворювання. Він однозначно потрапить на територію Львівщини,

– підкреслив головний координатор з вакцинації на Львівщині Олег Когут.

Водночас більшість фахівців переконують, що перебіг Омікрону у вакцинованих людей особливо не відрізняється від звичайного коронавірусу. У нещеплених ця мутація може викликати додаткові ускладнення та важчий перебіг хвороби.

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Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 каналу