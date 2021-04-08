Полігамія, поліаморія, відкриті та моногамія: які види стосунків існують в сучасному світі

Сучасні стосунки можуть бути різними. Дехто вважає за краще традиційний шлюб, іншим комфортно жити з кількома партнерами, третім краще наодинці з самим собою.

Які стосунки вважаються нормою

За природою людина може зберігати вірність одному партнеру, мати кількох одночасно, змінювати свої переваги протягом життя – все залежить від особистості й суспільства, в якому вона живе.

Також на тему: Поліаморія: я дарую собі свободу і не забираю її в інших

У США протягом десяти років проводили дослідження сексуального здоров'я і поведінки та в результаті визначили, що з 2 270 осіб 89% перебувають в моногамному партнерстві, 4% – у відкритих стосунках, 8% – не моногамних без згоди партнера.

Немає даних, які підтверджують, що один вид стосунків кращий за інший. Крім того, дослідження не показало різниці в задоволеності в моногамних або не моногамних стосунках.

Моногамія

Моногамія – звичний і зрозумілий більшості тип близькості. Закохані створюють пару і залишаються вірні одне одному, поки тривають стосунки. Вони можуть зустрічатися, створювати сім'ю або дотримуватися гостьового шлюбу, коли подружжя не живе разом, але зберігають вірність один одному.

За домовленістю моногамні пари не заводять стосунки з іншими людьми. Такі взаємини ще називають ексклюзивними. Моногамні взаємини можуть тривати все життя або йти послідовно. Це коли після розлучення люди вступають в новий шлюб.

Поліаморія

Поліаморія – це тип взаємин, в яких у людини може бути більш одного емоційного, романтичного або сексуального партнера одночасно. При цьому всі вони знають один про одного, можуть дружити, спілкуватися або заводити стосунки між собою.

У поліаморних сім'ях може бути скільки завгодно учасників, головне, що всі вони домовляються між собою, який формат їх влаштує.

Полігамія

Полігамія – це стосунки, в яких в одного з партнерів є кілька інших. Наприклад, сюди відноситься багатоженство, коли в родині живуть один чоловік і кілька дружин. При цьому подружжя не можуть будувати стосунки на стороні та один з одним.

Полігамія найчастіше існує у вигляді багатоженства: в більшості ісламських країн офіційно дозволено мати кілька дружин. Іслам обмежує кількість чоловік, їх повинно бути не більше чотирьох, але статистики за кількістю полігамних шлюбів немає, тому що офіційно реєструють тільки перший шлюб, а решта укладають по ніках - ритуального обряду одруження.

Відкриті стосунки

Схожі на поліаморію, але в них партнери шукають на стороні тільки сексуальні зв'язки й не зближуються з іншими людьми емоційно. Відкриті стосунки дозволяють внести розмаїтість у сексуальне життя, а задоволеність стосунками між моногамними та відкритими парами перебуває приблизно на одному рівні.

Читайте також: Як обрати партнера для сексу втрьох, щоб досвід був приємний

Сологамія

Є люди, які усвідомлено відмовляються від сім'ї та шлюбу або не вступають у взаємини з особистих причин, наприклад, тому що будують кар'єру.

Їх називають: сінгли, або одинаки, – люди, які не знайшли пару або не хочуть її шукати. Прихильники сологамії вважають, що щасливі без партнера і не мають потреби в ньому.

Проміскуїтет

Проміскуїтет – це вільні зв'язки з різними партнерами, які не обмежені ніякими рамками та домовленостями. Люди, які вибирають такий формат, отримують задоволення від пошуку партнера на вечір і не ставлять за мету знайти постійного.

Секс по дружбі

Секс по дружбі, або дружба з привілеями, – це стосунки, коли друзі не хочуть брати на себе зобов'язання і вступати в моногамний союз, але іноді займаються сексом один з одним.