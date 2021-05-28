Полікістоз яєчників впливає на ризик зараження COVID-19

Відомо, що ендокринні захворювання, в тому числі діабет, значно збільшують ризик важкого перебігу COVID-19. Вчені з Великобританії виявили нову групу ризику: жінки з синдромом полікістозних яєчників.

Синдром полікістозних яєчників

Синдром полікістозних яєчників (СПКЯ) – це поліендокринна патологія, яка супроводжується порушеннями функції яєчників, підшлункової залози та інших органів. Захворювання відноситься до соціально значущих, оскільки в більшості випадків стає причиною безпліддя у жінок. Крім того, СПКЯ підвищує ризик інших серйозних розладів, включаючи діабет і ожиріння.

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Як відбувалося дослідження

Дослідники з Університету Бірмінгема (University of Birmingham) припустили, що ця група пацієнток може бути особливо вразлива до COVID-19, як і інші пацієнти з різними метаболічними захворюваннями. Вони проаналізували медичні карти понад 21 тисячі жінок з СПКЯ в період з січня по червень 2020 року, а в контрольну групу включили 78 тисяч пацієнток без цього діагнозу.

Синдромом полікістозних яєчників та COVID-19

Первинний аналіз показав, що у жінок з синдромом полікістозних яєчників COVID-19 виявляється або підозрюється на 51% частіше, ніж у контрольної групи. Потім вчені вирішили з'ясувати, чи пов'язаний ризик зараження з цією патологією або іншими супутніми захворюваннями, такими як діабет другого типу та ожиріння.

Після коригування даних з урахуванням усіх факторів ризику з'ясувалося, що СПКЯ підвищує ймовірність захворіти на 28%. Вчені відзначили, що пацієнтки з синдромом полікістозних яєчників часто мають підвищений рівень андрогенів – чоловічих статевих гормонів, що може впливати на ризик коронавірусу.

Оскільки автори дослідження використовували дані первинної медико-санітарної допомоги, вони не змогли визначити, чи пов'язана ця патологія з важчими та тривалішими симптомами COVID-19 і чи підвищує вона ризик летального результату. Однак жінки з цим захворюванням повинні приймати підвищені заходи захисту від коронавірусу, вважають вчені.