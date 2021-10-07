Поліомієліт: як передається, симптоми, профілактика та лікування

Поліомієліт – це захворювання, яке викликає поліовірус. Він може призводити до проблем з нервовою системою, паралічу, труднощів з диханням і навіть смерті. Зазвичай ним хворіють діти до 5 років, але можуть захворіти й дорослі, якщо вони не були вакциновані.

Як передається поліомієліт

Поліовірус передається при прямому контакті із зараженою людиною або через заражену їжу і воду. Інфіковані люди можуть тижнями поширювати вірус з фекаліями. Хворі люди без симптомів теж можуть передавати вірус іншим, наприклад через кашель і чхання або через предмети, на яких є частинки фекалій.

Також на тему: Жінки дедалі частіше мають проблеми зі щитоподібною залозою: як цьому зарадити

Поліомієліт – майже викорінене захворювання. Завдяки вакцинації ним майже не хворіють. Існує три типи поліомієліту. Другий і третій тип вважаються знищеними, перший тип все ще живий. Іноді спалаху захворювання відбуваються в регіонах, де немає широкого доступу до вакцини або де люди рідко вакцинуються.

Симптоми поліомієліту

У більшості заражених людей, приблизно 72%, симптомів немає. У 25% симптоми схожі на грип:

біль в горлі;

жар;

втома;

нудота;

головний біль;

біль в животі.

Ці симптоми зазвичай тривають від 2 до 5 днів, а потім хвороба минає. Таку форму хвороби називають непаралітичним поліомієлітом.

У деяких людей симптоми важчі:

парестезія – відчуття поколювання в ногах;

менінгіт – інфекція оболонки спинного або головного мозку (зустрічається приблизно у 1 з 25 осіб з поліомієлітом);

параліч – людина не відчуває кінцівки (зустрічається приблизно у 1 з 200 осіб з поліовірусом, таку форму називають паралітичним поліомієлітом).

Від 2 до 10 зі 100 людей з паралічем згодом вмирають, тому що захворювання зачіпає дихальні органи й людина вмирає від задухи. Після лікування від поліомієліту може розвиватися синдром постполіоміеліту. Під час нього може бути:

прогресуючий біль в м'язах або суглобах;

втома;

атрофія м'язів;

проблеми з диханням або ковтанням;

порушення дихання, пов'язані зі сном, наприклад апное уві сні.

Зазвичай синдром постполіомієліту проявляється через кілька десятиліть після захворювання, у віці 30-40 років.

Лікування поліомієліту

Від поліомієліту не існує лікування, хворому надають паліативну допомогу:

дають знеболюючі;

використовують портативні апарати ШВЛ для полегшення дихання;

застосовують фізіотерапію для запобігання втрати м'язової функції.

Вакцинація проти поліомієліту

Від поліомієліту існує дві вакцини, які вводять всім дітям. Перша це інактивована вакцина. Її вводять в перший рік життя. Друга – жива вакцина, яка містить живий ослаблений вірус. Її проводять в 18, 20 місяців і в 14 років. Цю вакцину НЕ колять, а просто закопують в рот. В Україні вакцинація від поліомієліту обов'язкове.

Якщо людину в дитинстві не вакцинували, то перед виїздом в країни, неблагополучні по поліомієліту, рекомендується зробити вакцину. Завдяки вакцинації на поліомієліт хворіє мало людей: за 2020 рік захворіло всього 140 людей. Для порівняння: в 1998 ним заразилось 350 тисяч дітей.

Читайте також: Знайшли докази великої епідемії коронавірусу 20 тисяч років тому

Поліомієліт в Україні

Джерело: МОЗ

Напередодні в Україні зафіксували та підтвердили випадок паралічу у 1,5 річної дитини з Рівненської області. Хвороба викликана поліовірусом 2 типу (Sabin 2). Батьки свідомо відмовились від щеплень, передбачених медичними стандартами, через релігійні переконання.

Рівень охоплення щепленнями від поліомієліту (дітей до 1 року) у 2021 році є недостатнім, за 8 місяців 2021 року – 53,0 %. За таких темпів до кінця року без вживання додаткових заходів досягти потрібного для колективного імунітету показнику в 95 % не вдасться.

Низькі рівні в таких областях України: в Херсонській 40,7 %, Івано-Франківській – 42,2 %, Закарпатській – 43,1 %, Запорізькій – 46,2 %, Харківській – 46,5 %, в Одеській та Київській областях – 47,5 %. У Чернівецькій та Львівській – по 48,5 %, у Рівненській – 48,9 %.

Безкоштовна вакцинація проти поліомієліту проводиться у вашого сімейного лікаря чи педіатра в державних медичних закладах, а також приватних, що уклали договори із Національною службою здоров’я України.