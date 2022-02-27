Станом на 27 лютого в Україні під час війни з Росією у метро під звуки сирен народилось уже 6 дітей. Знати, як приймати пологи у домашніх умовах – наразі актуально і важливо.

Увага Як допомогти дитині у тривожній ситуації: рекомендації МОЗ

Чіткий план дій на випадок пологів в укритті

Візьми усі наявні рушники, ковдри, обстели місце, де пройдуть пологи. Також підготуй 2 – 3 сухих ТЕПЛИХ рушників для немовляти, коли воно з'явиться на світ.

Мають бути також кілька посудин з теплою водою і чисті ганчірки (поріжте простирадло і наволочки), простерилізуй (прокип‘яти) ножиці.

Не лягай на спину. Найкраще ходити, якщо можете. Коли відчуєте сильний тиск в області копчика, біль в крижовій ділянці, відчуття, ніби хочете в туалет какати – це ВОНО, дитина опустилась низько в таз. Залишилось зовсім не довго.

Найменш травматична позиція – раком. Тоді найменший шанс, що розриви будуть глибокі і буде потреба їх шити. Маленькі поверхневі тріщини, які не сильно кровлять, можна не зашивати.

Якщо раком фізично не можете витримати, то займайте ту позицію, яку зручно, але не лежіть горілиць, має бути напівсидяче положення.



25 лютого у метро під час обстрілів киянка народила дівчинку, її назвали Мією / Фото Твітер @HopkoHanna

Важливо правильно дихати! Нагадайте собі всі дихальні вправи з підготовчих курсів, ютуб роликів (правильне дихання при пологах)

В ідеалі – той, хто допомагатиме при пологах, нехай подивиться в ютубі кілька відео "біомеханізм пологів".

Чисті ганчірки мочите в посудинах з теплою водою і прикладаєте легенько до промежини. Так промежина стане еластичнішою і менший ризик порватися.

Коли дитина народилась – відразу кладемо мамі на живіт, накриваємо теплими рушниками. Якщо не плаче –трошки б'ємо по попі. Якщо пуповина дозволяє – можна відразу посунути дитину ближче до соска. Вона почне сопіти і може навіть почати смоктати.

Пуповину перерізуємо чистими прокип'яченими ножицями після того, як вона перестала пульсувати або після народження плаценти (якщо довжина дозволяє).

Коли почнуться знову переймоподібні болі – відходить плацента. Помічник натискає на низ живота (над лобком), якщо пуповина при русі вилазить більше, а при відпусканні руки знову втягується – ще чекаємо.

Зазвичай плацента народжується 20 – 30 хв після дитини. Якщо дуже сильна кровотеча, плацента не народжується понад 45 хвилин, шукайте негайно акушерку, пологовий, медичну допомогу!

Помічник повинен часто мити руки з милом, краще якщо він у рукавицях.



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