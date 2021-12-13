Жінці Ганні Седуновій було всього 29 років та вона перебувала на 7 місяці вагітності. Ще ненароджену дитину врятувати також не вдалося. Про загибель повідомив її чоловік Олександр.

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Госпіталізували до лікарні із 50% ураженням легень

Вона загинула 30 листопада у пологовому будинку Одеської обласної лікарні. Відомо, що породілля жила в Южному і хворіла на коронавірус. Заразилася вся сім'я ще 12 листопада.

Лікарі призначили вагітній дружині ліки, які вона приймала протягом 10 днів.

Ганна відразу зателефонувала гінекологу, який вів вагітність і розповіла, що їй погано. Моїй дружині сказали пити парацетамол і сидіти вдома,

– розповів чоловік загиблої Олександр.

Вже пізніше, 22 листопада Ганну госпіталізували до лікарні Південного у тяжкому стані, із сатурацією 77 – 78, тому вона потребувала кисню. Її легені були уражені майже на половину.

"Посадили на кисень, 6 літрів всього, при поразці 50%. Лікували лазолваном, як звичайну пневмонію. Тримали в заручниках, замість того, щоб одразу відправити до пологового будинку в ковідне відділення", – написав Олександр.

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Чоловік звинувачує лікарів

Олександр вважає, що дружину навмисно не поспішали переводити до пологового будинку і 3 дні тримали у лікарні, мовляв, тим самим заробляючи гроші на "ковідному хворому".

"Оскільки держава виділяє на хворого коронавірусом 27 тисяч гривень на добу. Враховуючи, що дружина вагітна, а це 54 тисячі гривень, множимо на 3 дні, отримуємо 162 тисячі. Заробили і відправили помирати до пологового будинку Одеської обласної лікарні, коли однієї легені вже не було і аналізи перевищували норму у 30 разів", – додав чоловік.

Він вважає, що жінку "довели до цитокінового шторму".

Поки у лікарні не прокоментували ситуацію, тож чому її одразу не госпіталізували – наразі невідомо. Журналісти 24 каналу поки намагаються зв'язатися із керівництвом лікарні.