Як відбувалося дослідження

Вчені проаналізували медичні карти 312 осіб, у яких був діагностований COVID-19 під час першої хвилі захворюваності в Норвегії. З них 65 були госпіталізовані з ускладненнями, все іншими лікувалися вдома.

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Молоді люди частіше мають постковідний синдром

Через шість місяців спостережень 61% всіх пацієнтів в цій групі як і раніше відчували один або кілька симптомів COVID-19. У групі амбулаторних пацієнтів, тобто тих, які перенесли легкий перебіг захворювання, про довгострокові наслідки коронавірусної інфекції повідомили 55% учасників дослідження.

Головним відкриттям було те, що більша частина цих пацієнтів (52%) зовсім молоді – від 16 до 30 років.

Як і симптоми постковіду найчастіше з'являються

Найчастіше учасники дослідження скаржилися на:

порушення нюху і смаку (28%);

хронічну втому (21%);

задишку (13%);

проблеми з концентрацією уваги (13%);

погіршення пам'яті (11%).

Когнітивні симптоми порушення пам'яті та проблеми з концентрацією уваги особливо хвилюють молодих людей, які навчаються в школі та університеті. Наші результати підкреслюють важливість вакцинації в тому числі для запобігання довгострокових наслідків COVID-19,

– зазначили автори дослідження.