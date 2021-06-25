Половина людей до 30 років відчувають довгострокові наслідки після легкого COVID-19

Навіть ті, хто переніс COVID-19 легко і лікувався вдома, ризикують мати постковідний синдром, при якому симптоми захворювання тривають місяцями. Нове дослідження показало, що від цього стану не застраховані навіть школярі та студенти.

Як відбувалося дослідження

Вчені проаналізували медичні карти 312 осіб, у яких був діагностований COVID-19 під час першої хвилі захворюваності в Норвегії. З них 65 були госпіталізовані з ускладненнями, все іншими лікувалися вдома.

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Молоді люди частіше мають постковідний синдром

Через шість місяців спостережень 61% всіх пацієнтів в цій групі як і раніше відчували один або кілька симптомів COVID-19. У групі амбулаторних пацієнтів, тобто тих, які перенесли легкий перебіг захворювання, про довгострокові наслідки коронавірусної інфекції повідомили 55% учасників дослідження.

Головним відкриттям було те, що більша частина цих пацієнтів (52%) зовсім молоді – від 16 до 30 років.

Як і симптоми постковіду найчастіше з'являються

Найчастіше учасники дослідження скаржилися на:

порушення нюху і смаку (28%);

хронічну втому (21%);

задишку (13%);

проблеми з концентрацією уваги (13%);

погіршення пам'яті (11%).

Когнітивні симптоми порушення пам'яті та проблеми з концентрацією уваги особливо хвилюють молодих людей, які навчаються в школі та університеті. Наші результати підкреслюють важливість вакцинації в тому числі для запобігання довгострокових наслідків COVID-19,

– зазначили автори дослідження.