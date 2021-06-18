В половини добровольців не виявили антитіл після російської вакцини

Гендиректор центру "Вектор" Рінат Максютов заявив, що майже у половини добровольців, які отримали вакцину "ЕпіВакКорона", через 9 місяців не виявили антитіла.

При цьому, за його словами, станом на 3 і 6 місяців після щеплення фіксували наявність антитіл у всіх вакцинованих добровольців.

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В березні учасники клінічного дослідження "ЕпіВакКорони" опублікували відкритий лист міністру охорони здоров'я РФ із закликом організувати незалежне дослідження вакцини. В ході самостійного розслідування за участю незалежної лабораторії троє авторів листа встановили в експерименті, що ні в одному з досліджених випадків у щеплених не виробляються нейтралізуючі антитіла.

Що відомо про вакцину "ЕпіВакКорона"

Це російська пептидна вакцина.

Вона була розроблена в науковому центрі "Вектор", зареєстрована в РФ 13 жовтня 2020 року і вже застосовується для масової вакцинації населення.

Вакцину вводять двома дозами з проміжком у 21 день.

Розробники вакцини заявили, що за результатами двох фаз клінічних досліджень ефективність "ЕпіВакКорона" склала 100%. В науковій спільноті таку інформацію сприйняли скептично.