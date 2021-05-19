Польща буде вакцинувати заробітчан з України просто на кордоні

Українських заробітчан, які прямують до Польщі, будуть вакцинувати проти коронавірусу просто на кордоні. Причому робити це збираються однодозовим препаратом від Johnson & Johnson.

На такий крок Польща йде тому, що час до часу "виловлює" на прикордонних пунктах пропуску по кілька інфікованих. Відповідно, країна відчуває потребу посилити захист.

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Щеплення під час перетину кордону з Польщею – близька перспектива

На прикордонних переходах у Підкарпатському воєводстві охочим потрапити до Польщі будуть пропонувати однодозову вакцину Johnson & Johnson. Причину такого кроку пояснив керівник медичного центру Medyk в Жешуві Станіслав Мазур.

Ми щодня виловлюємо по кілька інфікованих на наших контрольно-пропускних пунктах на кордоні з Україною. Люди, які приїжджають на роботу до Польщі, теж повинні бути вакциновані, що посилить і наш захист,

– сказав він.

І додав, що ініціатива вакцинувати заробітчан на кордоні надійшла від самих роботодавців. Мовляв, вони переживають через те, що під час виробничого процесу трапляються спалахи COVID-19, які блокують роботу підприємства.

Чи дійсно у Польщі вакцину може отримати будь-хто, навіть іноземець

дату початку вакцинації заробітчан на пунктах пропуску через кордон Польщі наразі не оприлюднювали.

Перетнути кордон Польщі з туристичною метою наразі неможливо. Для цього треба мати вагому родинну причину або запрошення на роботу від польського роботодавця.

Однак міністерство охорони здоров’я Польщі запевняє, що вакцинуватися в країні може кожен іноземець, який перетнув кордон законно.

І для цього не потрібно якихось особливих документів на кшталт дозволу на постійне проживання чи страхівки. Потрібне тільки скерування від лікаря.

Таке саме скерування потрібне й громадянам Польщі. Але вони отримують від лікаря документ із номером PESEL, а іноземці – із номером їхнього паспорта. Наразі у Польщі щеплені 16 мільйонів громадян, а от іноземців – тільки 11 тисяч.

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