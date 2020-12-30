Польща планує передати Україні 1,5 мільйона доз вакцини проти коронавірусу після того, як країна сама отримає певну кількість препарату.

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін заявив, що Польща готова передати Україні 1,5 мільйона доз вакцини проти коронавірусу. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Він розповів, що ще з середини літа 2020 року МЗС і закордонні дипломатичні установи активно працюють у країнах – потенційних виробниках вакцин, аби встановити прямі контакти не лише з урядами зазначених держав, а й з власниками компаній, які розробляють такі препарати.

Польська сторона вкотре продемонструвала своє дружнє ставлення до української сторони, запропонувавши нам певну кількість вакцини. Йдеться десь про півтора мільйона доз вакцин, які польська сторона могла б передати українській після отримання відповідної кількості вакцин самою Польщею,

– розповів Єнін.

Єнін поділився, що МОЗ України підписали низку угод про нерозголошення, через що поки що не можна називати компанії та країни, з якими ведуться переговори щодо укладення контрактів на постачання вакцини.

Він також додав, що географія переговорів не обмежується Європою чи Америкою – МЗС працює і в напрямку Азії.

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