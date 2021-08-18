Що Польща надасть Україні

Про це заявив заступник голови канцелярії польського президента Пьотр Чвік. Польща направила до України медичне обладнання, 650 тисяч доз вакцини проти коронавірусу, кілька десятків тисяч літрів дезінфекційних засобів, кілька мільйонів медичних масок, рукавичок і фартухів.

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Президент Анджей Дуда 24 серпня офіційно під час свого закордонного візиту передасть обладнання, яке в складі великого конвою вирушає в Україну,

– заявив Чвік.

Він наголосив, що цей жест є проявом європейської солідарності, реалізованої в регіоні. Та висловив радість, що Польще "може ефективно допомагати сусідам". Заступник голови канцелярії додав, що Україна є одним зі стратегічних партнерів, якщо йдеться про східну політику.

Коронавірус в Польщі: коротко