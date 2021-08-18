Польща надасть Україні 20 вантажівок з засобами проти коронавірусу
Джерело:PAP
Президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Києва передасть офіційно засоби боротьби з коронавірусом, які у складі конвою з 20 вантажівок 18 серпня вирушили до України.
Що Польща надасть Україні
Про це заявив заступник голови канцелярії польського президента Пьотр Чвік. Польща направила до України медичне обладнання, 650 тисяч доз вакцини проти коронавірусу, кілька десятків тисяч літрів дезінфекційних засобів, кілька мільйонів медичних масок, рукавичок і фартухів.
Також на тему: Польща перепродасть Україні 1,2 мільйона доз AstraZeneca, але є один нюанс
Президент Анджей Дуда 24 серпня офіційно під час свого закордонного візиту передасть обладнання, яке в складі великого конвою вирушає в Україну,
– заявив Чвік.
Він наголосив, що цей жест є проявом європейської солідарності, реалізованої в регіоні. Та висловив радість, що Польще "може ефективно допомагати сусідам". Заступник голови канцелярії додав, що Україна є одним зі стратегічних партнерів, якщо йдеться про східну політику.
Коронавірус в Польщі: коротко
- Всього інфіковано 2 885 883 людей;
- Смертельні випадки 75 307;
- Усього введених доз вакцини 35,5 мільйона;
- Кількість людей, які пройшли повну вакцинацію – 18,2 мільйона, це 47,5% усього населення країни;
- Через обмеження для невакцинованих людей, у Польщі кілька разів організовували протести;
- Нещодавно в країні оголосили про початок четвертої хвилі коронавірусу
-