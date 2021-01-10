Польща отримає 29 тисяч доз вакцини Moderna від COVID-19: коли це відбудеться
У Польщі з 11 січня 2021 року очікують на перші дози вакцини Moderna американського виробництва. Наразі в країні людей вакцинують препаратом Pfizer і Biontech.
На цей час у Польщі очікують на постачання 360 тисяч доз вакцини Pfizer та Biontech. Про це заявив очільник Агентства матеріальних резервів Міхал Кучмеровскі, повідомляє RMF 24.
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Однак 12 січня 2021 року в країну надійде перша партія вакцини Moderna. Мовиться про 29 тисяч доз.
За словами Кучмеровскі, через 2 тижні після постачання першої партії вакцини Moderna, Польща отримає ще майже 40 тисяч доз препарату. Наступні 400 тисяч доз у Польщу доставлять у лютому 2021 року, а потім ще близько 360 тисяч у березні.
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До кінця першого кварталу ми очікуємо приблизно на 840 тисяч доз вакцини Moderna,
– наголосив він.
У канцелярії прем'єр-міністра країни Матеуша Моравецького повідомили, що загалом у Польщу вже доставили понад 697 тисяч доз вакцини від COVID-19. Водночас щеплення зробили вже більше ніж 200 тисяч людей.
Вакцина від COVID-19: що відомо
- На початку січня 2021 року у 35 країнах світу ввели понад 15 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу.
- Спершу це робили завдяки препарату від Pfizer та BioNTech. Ефективність цієї вакцини становить 95%. Препарат має назву Comirnaty. Це двокомпонентна вакцина, яку вводять в руку двічі з інтервалом щонайменше 21 день.
- Ще одна вакцина – AsrtaZeneca Оксфордського університету. Її ефективність становить в середньому 70%. Однак цей показник зріс до 90% у групі добровольців, яким спочатку давали половину дози, а потім повну дозу.
- Водночас ефективність препарату Moderna становить 94,1%, а проти важкої форми коронавірусу – 100%. Раніше вакцина була занадто складною для зберігання. Однак вченим вдалося збільшити її термін придатності при температурі від 2° до 8°C.
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