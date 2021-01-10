У Польщі з 11 січня 2021 року очікують на перші дози вакцини Moderna американського виробництва. Наразі в країні людей вакцинують препаратом Pfizer і Biontech.

На цей час у Польщі очікують на постачання 360 тисяч доз вакцини Pfizer та Biontech. Про це заявив очільник Агентства матеріальних резервів Міхал Кучмеровскі, повідомляє RMF 24.

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Однак 12 січня 2021 року в країну надійде перша партія вакцини Moderna. Мовиться про 29 тисяч доз.

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За словами Кучмеровскі, через 2 тижні після постачання першої партії вакцини Moderna, Польща отримає ще майже 40 тисяч доз препарату. Наступні 400 тисяч доз у Польщу доставлять у лютому 2021 року, а потім ще близько 360 тисяч у березні.

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До кінця першого кварталу ми очікуємо приблизно на 840 тисяч доз вакцини Moderna,

– наголосив він.

У канцелярії прем'єр-міністра країни Матеуша Моравецького повідомили, що загалом у Польщу вже доставили понад 697 тисяч доз вакцини від COVID-19. Водночас щеплення зробили вже більше ніж 200 тисяч людей.

Довідка. Від початку пандемії COVID-19 у Польщі виявили 1,38 мільйона випадків інфікування. Станом на 10 січня 2021 року в країні одужали 1,11 мільйона хворих на коронавірус. Водночас померли більше ніж 31 тисяча осіб.

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