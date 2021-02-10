Польща перепродасть 1,2 мільйона доз вакцини AstraZeneca Україні

Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що ЄС допомагає Польщі у перепродажі Україні вакцин AstraZeneca проти коронавірусної інфекції.

Домбровскіс на брифінгу в Брюсселі після зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем заявив, що Єврокомісія підтримує Польщу в перепродажі 1,2 мільйона вакцин AstraZeneca Україні.

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Нагадаємо, що Україна отримає в рамках міжнародної ініціативи COVAX 117 тисяч доз вакцини BioNTech/Pfizer вже у лютому, а також від 2,2 до 3,7 мільйона доз вакцини AstraZeneca у першому півріччі 2021.

Ми з нетерпінням очікуємо початку вакцинації в Україні цього місяця. Водночас ми занепокоєні впливом російської дезінформації щодо процесу вакцинації в Україні та готові допомогти протидіяти цій дезінформації та скепсису щодо вакцини,

– наголосив віцепрезидент Єврокомісії.

Віцепрезидент додав, що Єврокомісія допоможе з контрактними формальностями та з доставкою вакцини з Польщі до України.

Однак, коли ці дози вакцини зможуть надійти, він не уточнив.

На додачу Єврокомісія підтримує Польщу в перепродажі 1,2 мільйона вакцин AstraZeneca Україні. Контракти на закупівлю вакцини, підписані ЄС, дозволяють перепродаж без отримання жодного прибутку,

– зазначив Домбровскіс.



Етапи вакцинації / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу