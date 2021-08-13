Загалом перепродадуть понад мільйон доз препарату. Таку заяву зробив заступник міністра охорони здоров'я Польщі Вальдемар Краска.
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"Ті вакцини, у яких короткий термін придатності, будуть перепродані в Україну. Вже в серпні (2021 року – 24 канал) ми передамо першу партію – понад 650 тисяч.
Всього ми плануємо перепродати 1,2 мільйона доз,
– заявив заступник голови польського МОЗ.
Яка причина
Раніше польські ЗМІ повідомляли, що країна має намір продати Україні та Балканам препарати з найкоротшим терміном придатності. За теперішніх темпів вакцинації їх використати не встигнуть, оскільки темпи щеплень у Польщі різко сповільнилися.
Передісторія
- Раніше повідомлялося, що Польща планує поставити 1,2 мільйона доз вакцини AstraZeneca в Україну у третьому кварталі 2021 року.
- Віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс оголосив, що Європейська комісія допомагає Польщі в перепродажі цього препарату Україні.
- Утім, країна не збирається продавати однодозову вакцину Johnson&Johnson. Зазначається, що вакцина найпростіша у використанні і має найдовший термін зберігання.