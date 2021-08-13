Польща перепродасть Україні 1,2 мільйона доз AstraZeneca, але є один нюанс

Польща перепродасть Україні вакцину проти COVID-19 AstraZeneca. Вона матиме короткий термін придатності.

Загалом перепродадуть понад мільйон доз препарату. Таку заяву зробив заступник міністра охорони здоров'я Польщі Вальдемар Краска.

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"Ті вакцини, у яких короткий термін придатності, будуть перепродані в Україну. Вже в серпні (2021 року – 24 канал) ми передамо першу партію – понад 650 тисяч.

Всього ми плануємо перепродати 1,2 мільйона доз,

– заявив заступник голови польського МОЗ.

Яка причина

Раніше польські ЗМІ повідомляли, що країна має намір продати Україні та Балканам препарати з найкоротшим терміном придатності. За теперішніх темпів вакцинації їх використати не встигнуть, оскільки темпи щеплень у Польщі різко сповільнилися.

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