Поляки, які вакцинуються від коронавірусу, зможуть отримати сертифікат про підтвердження щеплення, після того, як отримають другу дозу вакцини. Такий документ надаватиме людям низку переваг під час обмежень.

Як отримати документ про вакцинацію

Після вакцинації підтвердження надійде у вигляді QR-коду. Про це заявила заступниця міністра охорони здоров'я Польщі Анна Голавська, пише Euractiv.

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QR-код можна буде завантажити з особистого кабінету на сайті електронного уряду чи облікового запису системи охорони здоров'я. Або ж його можна видрукувати у пункті вакцинації.

Код буде так званим паспортом вакцинованої особи, який підтверджуватиме, що людина була щеплена і може використовувати права, на які мають право вакциновані люди,

– пояснила Голавська.

Пропозицію щодо "паспортів" додали до національної програми імунізації Польщі, яку уряд схвалив у грудні 2020 року. У ній мовиться про те, що вакциновані люди зможуть користуватися послугами охорони здоров'я без додаткового тестування. Крім того, їм не доведеться ізолюватися після контакту з хворою на коронавірус людиною.

Зверніть увагу! Кіпр та Греція виступили за скасування карантину та інших обмежень на в'їзд для мандрівників, які матимуть "паспорт вакцинації".