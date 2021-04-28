У польському уряді зазначили, що точні терміни поставки препарату в Україну будуть залежати від динаміки поставок AstraZeneca в Польщу.
До теми Україна ще не пройшла третю хвилю коронавірусу, – експертка МОЗ
Для здійснення поставок потрібно також узгодити юридичні та технічні аспекти, над якими працюють зацікавлені сторони. Беручи це до уваги, можливим терміном передачі вакцини українській стороні є травень-червень,
– йдеться в повідомленні прес-служби уряду Польщі.
Польська сторона пообіцяла поставити в Україну вакцину проти коронавірусу в "протягом наступних двох місяців", попри зменшення поставок від компанії AstraZeneca в Польщу.
При цьому в уряді підкреслили, що поки не розглядають можливість збільшення обсягів як AstraZeneca, так і інших виробників, які відправлять в Україну.
Що відомо про вакцинацію AstraZeneca в Україні
- Індія тимчасово припинила постачати препарат Covishield (AstraZeneca) в Україну. Але головний санлікар країни Віктор Ляшко запевнив, що щеплені цим препаратом обов'язково отримають другу дозу.
- До слова, Європейська комісія подала судовий позов проти фармацевтичної компанії AstraZeneca за невиконання контракту на постачання вакцини проти COVID-19