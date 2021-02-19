Міністр охорони здоров’я Польщі Адам Недзельський заявив про третю хвилю коронавірусної інфекції у країні.

Міністр охорони здоров’я Польщі Адам Недзельський впевнено заявив, що у країні вже триває третя хвиля коронавірусу.

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Абсолютно точно ми вже маємо третю хвилю. Це не те, що чекає нас у майбутньому. У нас вже третя хвиля. Питання в тому, якого масштабу вона буде,

– наголосив Недзельський.

Він додав, що питання полягає в тому, чи буде масштаб третьої хвилі таким, як у листопаді, чи це буде менша хвиля.



Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу

Чи відомо уряду Польщі, як буде виглядати третя хвиля COVID-19

За словами міністра, розвиток пандемії зумовлений двома критичними факторами, і найважливішим є поширення так званої британської мутації.

"Друга річ є дещо менш конкретною, оскільки йдеться про певну соціальну дисципліну", – додав він.

Додамо, що за минулу добу, 18 лютого, у Польщі заявили про 8777 нових випадків коронавірусної інфекції та 241 смерть.