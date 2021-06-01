Як розповів міністр з питань вакцинації в Польщі Міхал Дворчик на брифінгу разом з міністром охорони здоров’я Адамом Недзельським, щеплення дітям можна буде отримати у звичайних пунктах вакцинації.
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Завдяки рішенням Європейського агентства з лікарських засобів та рекомендаціям Медичної ради, ми прийняли рішення, що з 7 червня розпочнуться щеплення дітей у віці від 12 до 15 років. Це 2,5 мільйона школярів,
– сказав Дворчик.
Він додав, що щеплення проти коронавірусу з вересня почнуть проводити у школах.
Адам Недзельський вважає, що Польща приєднається до програми Європейського Союзу щодо запровадження сертифікатів вакцинації проти коронавірусу.
Вакцинація підлітків: коротко
Додамо, 29 травня Європейське агентство з лікарських засобів дозволило вакцинувати препаратом від Pfizer/BioNTech дітей від 12 до 15 років.
Дітей вакцинуватимуть так само, як і дорослих, з інтервалом у три тижні.
Про вердикт комісії 31 травня повідомила єврокомісарка з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакіді. Відтепер країни ЄС отримали зелене світло для того, аби розширити програму вакцинації молодих людей.
Джерело: твітер Стелли Кіріакіді