Польща розпочне вакцинацію від коронавірусу дітей з 12 років

У Польщі з 7 червня розпочнеться вакцинація дітей у віці 12-15 проти коронавірусної інфекції препаратом виробництва Pfizer/BioNTech.

Як розповів міністр з питань вакцинації в Польщі Міхал Дворчик на брифінгу разом з міністром охорони здоров’я Адамом Недзельським, щеплення дітям можна буде отримати у звичайних пунктах вакцинації.

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Завдяки рішенням Європейського агентства з лікарських засобів та рекомендаціям Медичної ради, ми прийняли рішення, що з 7 червня розпочнуться щеплення дітей у віці від 12 до 15 років. Це 2,5 мільйона школярів,

– сказав Дворчик.

Він додав, що щеплення проти коронавірусу з вересня почнуть проводити у школах.

Адам Недзельський вважає, що Польща приєднається до програми Європейського Союзу щодо запровадження сертифікатів вакцинації проти коронавірусу.

Вакцинація підлітків: коротко

Додамо, 29 травня Європейське агентство з лікарських засобів дозволило вакцинувати препаратом від Pfizer/BioNTech дітей від 12 до 15 років.

Дітей вакцинуватимуть так само, як і дорослих, з інтервалом у три тижні.

Про вердикт комісії 31 травня повідомила єврокомісарка з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакіді. Відтепер країни ЄС отримали зелене світло для того, аби розширити програму вакцинації молодих людей.

Джерело: твітер Стелли Кіріакіді