Відразу 13 країн Євросоюзу просять Єврокомісію допомогти країнам Східного партнерства отримати вакцину від коронавірусу.

Кордони ЄС не будуть у безпеці, якщо сусідні країни не вилікуються від COVID-19. Про це на своїй сторінці у твітері повідомив кореспондент Рікард Джозвяк.

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Відповідний лист з проханням підписували міністри закордонних справ низки країн ЄС.

Які держави підтримали прохання

Болгарія;

Хорватія;

Чехія;

Данія;

Естонія;

Фінляндія;

Угорщина;

Латвія;

Литва;

Польща;

Румунія;

Словаччина;

Швеція.

Про що ще мовиться у листі

Країни ЄС підтримують ініціативу Єврокомісії щодо виділення вакцин для сусідніх країн. Зокрема, держав Західних Балкан.

Напередодні саміту країн Східного партнерства необхідно надати сигнал, який засвідчить про його стратегічну цінність. Спрощений доступ до вакцин міг би стати таким сигналом.

Лідери та громадяни країн Східного партнерства мають оцінити такий жест від ЄС.

Зверніть увагу! Східне партнерство – проєкт ЄС. Окрім його країн, туди входять Україна, Молдова, Грузія, Азербайджан, Білорусь та Вірменія.