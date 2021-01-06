Польща і Угорщина: які країни ЄС просять поділитися вакцинами з Україною
Відразу 13 країн Євросоюзу просять Єврокомісію допомогти країнам Східного партнерства отримати вакцину від коронавірусу.
Кордони ЄС не будуть у безпеці, якщо сусідні країни не вилікуються від COVID-19. Про це на своїй сторінці у твітері повідомив кореспондент Рікард Джозвяк.
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Відповідний лист з проханням підписували міністри закордонних справ низки країн ЄС.
Які держави підтримали прохання
- Болгарія;
- Хорватія;
- Чехія;
- Данія;
- Естонія;
- Фінляндія;
- Угорщина;
- Латвія;
- Литва;
- Польща;
- Румунія;
- Словаччина;
- Швеція.
Про що ще мовиться у листі
- Країни ЄС підтримують ініціативу Єврокомісії щодо виділення вакцин для сусідніх країн. Зокрема, держав Західних Балкан.
- Напередодні саміту країн Східного партнерства необхідно надати сигнал, який засвідчить про його стратегічну цінність. Спрощений доступ до вакцин міг би стати таким сигналом.
- Лідери та громадяни країн Східного партнерства мають оцінити такий жест від ЄС.
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