За інформацією Міністерства охорони здоров'я Польщі, протягом 27 червня у країні COVID-19 підтвердили у 52 людей.

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За добу в Польщі не було смерті внаслідок коронавірусу

Водночас за останню добу не зафіксували жодної смерті внаслідок ускладнень від коронавірусу.

Загалом від початку епідемії у Польщі COVID-19 діагностували у понад 2,8 мільйона людей, померли майже 75 тисяч людей. Натомість одужати вдалося більш ніж 2,6 мільйона поляків.

Ситуація з карантином та вакцинацією від COVID-19 у Польщі