За інформацією Міністерства охорони здоров'я Польщі, протягом 27 червня у країні COVID-19 підтвердили у 52 людей.
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За добу в Польщі не було смерті внаслідок коронавірусу
Водночас за останню добу не зафіксували жодної смерті внаслідок ускладнень від коронавірусу.
Загалом від початку епідемії у Польщі COVID-19 діагностували у понад 2,8 мільйона людей, померли майже 75 тисяч людей. Натомість одужати вдалося більш ніж 2,6 мільйона поляків.
Ситуація з карантином та вакцинацією від COVID-19 у Польщі
- Від 24 червня Польща запровадила обов'язковий 10-денний карантин для людей, які приїжджають з-за меж ЄС з метою запобігання поширенню штаму коронавірусу Дельта.
- Карантин можуть не проходити повністю вакциновані люди, а також діти до 12 років, які перебувають під наглядом вакцинованих батьків.
- У країні щеплення від недуги вже зробили понад 28,4 мільйона місцевих жителів, дві дози отримали – більш ніж 12,6 мільйона людей.