У Польщі вперше за понад рік – жодної нової смерті від коронавірусу
28 червня 2021 , 18:26Читать новость на русском
Джерело:твітер МОЗ Польщі
Вперше від початку епідемії COVID-19 у Польщі за добу не зафіксували жодного летального випадку від недуги. Загалом від березня 2020 року коронавірус забрав життя майже 75 тисяч місцевих жителів.
За інформацією Міністерства охорони здоров'я Польщі, протягом 27 червня у країні COVID-19 підтвердили у 52 людей.
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За добу в Польщі не було смерті внаслідок коронавірусу
Водночас за останню добу не зафіксували жодної смерті внаслідок ускладнень від коронавірусу.
Загалом від початку епідемії у Польщі COVID-19 діагностували у понад 2,8 мільйона людей, померли майже 75 тисяч людей. Натомість одужати вдалося більш ніж 2,6 мільйона поляків.
Ситуація з карантином та вакцинацією від COVID-19 у Польщі
- Від 24 червня Польща запровадила обов'язковий 10-денний карантин для людей, які приїжджають з-за меж ЄС з метою запобігання поширенню штаму коронавірусу Дельта.
- Карантин можуть не проходити повністю вакциновані люди, а також діти до 12 років, які перебувають під наглядом вакцинованих батьків.
- У країні щеплення від недуги вже зробили понад 28,4 мільйона місцевих жителів, дві дози отримали – більш ніж 12,6 мільйона людей.