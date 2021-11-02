Мобільні пункти щеплень розмістили у спеціальних автобусах. Там можна вакцинуватися без черги та попередньої реєстрації.

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Місцева влада повідомляла людей по можливість отримати щеплення на кладовищі завдяки СМС-повідомленням. Також полякам роздавали відповідні листівки та інформаційні матеріали.

У Підкарпатському воєводстві такі мобільні пункти вакцинації на кладовищах були встановлені в 10 містах. Зокрема, у Перемишлі, Пшеворську, Жешуві та інших.

Зверніть увагу! У Польщі станом на 31 жовтня загальна кількість людей, які отримали усі дози, передбачені протоколом вакцинації, становить 19 965 507.

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