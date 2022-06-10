У Польщі офіційно підтвердили перший випадок мавпячої віспи

У Польщі зафіксували перший підтверджений випадок мавпячої віспи. В країні ще є кілька пацієнтів з підозрою на це захворювання.

Про це повідомив польський міністр охорони здоров'я Адам Недзельський. За його словами в країні є близько 10 підозр на мавпячу віспу, зразки ще перевіряють.

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Ми мали близько 10 підозр на мавпячу віспу, зразки досліджуються. 10 червня – це перший день, коли маємо підтверджений випадок,

– заявив Недзельський.

Речник МОЗ Войцех Андрусевич повідомив, що пацієнт перебуває на ізоляції в лікарні, з ним провели епідеміологічну бесіду. У міністерстві не розголошують деталі пацієнта та місце його госпіталізації.

Мавпяча віспа – симптоми Спочатку виникає гарячка, сильний головний болі, збільшення лімфатичних вузлів, біль в спині, у м'язах і сильна слабкість. Через 1 –3 дні після виникнення лихоманки з'являється висип. Спочатку на обличчі (в 95% випадків) і потім поширюється на інші частини тіла.

Що відомо про мавпячу віспу

Віспа мавп – рідкісне вірусне зоонозне захворювання (тобто захворювання, що передається людині від тварин), симптоми якого у людини схожі з симптомами, які спостерігалися в минулому у пацієнтів з натуральною віспою, але менш серйозні.

Зазвичай випадки захворювання на віспу мавп трапляються в деяких районах Африки, де переважають тропічні вологі ліси. Але цього року почали хворіти люди й в інших регіонах нашої планети.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, за три тижні у світі зареєстровано принаймні 780 підтверджених випадків віспи мавп у країнах за межами Африки, де вірус зазвичай не виявляється. Більшість нових випадків припадає на Європу та Північну Америку. А найбільше випадків у Великобританії (207), Іспанії (156) і Португалії (138).

ВООЗ вважає, що віспа мавп продовжить поширюватися. При цьому хвороба може стати небезпечною для людей, якщо почастішають випадки в країнах, де вона зазвичай не зустрічається.

В Україні випадків мавпячої віспи ще не зафіксували, але МОЗ очікує на появу цього захворювання в країні.

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