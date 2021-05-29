У Польщі організовують лотерею серед вакцинованих проти коронавірусу

Керівник канцелярії глави польського уряду Міхал Дворчік оголосив про запуск лотереї Національної програми вакцинації, яка стартує 1 липня.

Міхал Дворчік повідомив про запуск лотереї в рамках Національної програми вакцинації для збільшення темпів імунізації населення.

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У лотереї виграти можна гроші або авто. Взяти участь у розіграші призів зможе будь-яка вакцинована від коронавірусної інфекції людина. Також можна отримати ваучери, електронні самокати та інші призи. Так, у Польщі взяли приклад інших країн, де вже організували подібні програми.

Дворчік додав, що кожен двохтисячний вакцинований учасник буде гарантовано отримувати 500 злотих (3750 гривень).

Також кожен учасник матиме чотири шанси на виграш. Згідно з програмою, щотижня буде розігруватися по 50 тисяч злотих (близько 375 045 гривень), а кожного місяця – по 100 тисяч злотих (750 091 гривня).

"У фіналі буде розіграно двічі 1 мільйон злотих (7 500 028 гривень)", – додав він.

У Польщі прогнозують, що така лотерея позитивно вплине на інтерес до програми вакцинації.

Це великі гроші. Але це гроші, які покликані допомогти нам впоратися з пандемією якомога швидше, якомога швидше провести вакцинацію більшої частини населення, тому що це єдиний спосіб перемогти коронавірус,

– зазначив керівник канцелярії глави польського уряду.

Днями у США оголосили переможця лотереї

Джерело: твіттер губернатора Огайо/ @MikeDeWine

У штаті Огайо оголосили переможців лотереї, яку влаштували серед людей, що вакцинувалися від коронавірусу. Переможницею лотереї на 1 мільйон доларів стала 22-річна Ебігейл Бугенске з передмістя Цинциннаті.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу